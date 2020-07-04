4 Июль 2020 2020-07-04T04:52:21+03:00

Пострадавшим от гигантского града в Кузбассе выделят более 1 миллиона рублей. Фото:Кадр видео "Погода от шефа"/ youtube.com

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В Тисульском районе Кузбасса 2 июля выпал крупный град. Он нанес жителям ущерб, на ликвидацию которого власти направят более 1 миллиона рублей.

Стихия разгулялась в поселке Комсомольск. К счастью, люди не пострадали, а вот их имуществу был нанесен серьезный ущерб. В частности, град прошелся по огородам, уничтожив посадки. Также от непогоды пострадали стекла, а кое-где шифер на крышах частных домов и легковые машины.

- Тем не менее, обследование показало, что значительных разрушений в поселке нет, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Огромный град разбомбил Кузбасс. 2 июля 2020 года.Видео: youtube.com

Сейчас объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, а в пятницу, 3 июля, районные власти начали в составе комиссии обследовать частные подворья, чтобы оценить ущерб. По итогам выездной работы комиссии принято решение выделить более 1 миллиона рублей из муниципального бюджета на первоочередную помощь жителям, пострадавшим от стихии. Также уточняется, какое имущество не было застраховано.

ИСТОЧНИК KP.RU