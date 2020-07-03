РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов

3 Июль 2020 2020-07-03T20:22:24+03:00

Они могут быть использованы при заключении сделок с иностранными организациями для минимизации рисков и достижения наиболее благоприятных договоренностей с контрагентами

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Россельхозбанк подготовил для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, рекомендации по составлению внешнеторгового контракта. Они могут быть использованы при заключении сделок с иностранными организациями для минимизации рисков и достижения наиболее благоприятных договоренностей с контрагентами.

Помимо условий и структуры сделки, рекомендации РСХБ охватывают выбор наиболее эффективного для конкретного контракта базиса поставки согласно Incoterms® Международной торговой палаты (ICC), информацию о способах перевозки товаров и применении банковских гарантий. Кроме того, Банк готов консультировать экспортеров по особенностям применения различных форм и инструментов расчетов, в том числе документарного аккредитива и документарного инкассо.

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