Телефонный мошенник выманил у кузбассовцев 70 тысяч рублей

4 Июль 2020 2020-07-04T06:54:44+03:00

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В Кузбассе телефонный мошенник выманил у жителей 70 тысяч рублей. Он представлялся родственником, который попал в беду и нуждается в помощи.

30-летний житель города Топки звонил жителям области и представлялся их родственником. Он сообщал, что у него неприятности и срочно требуются деньги. Поверив ему, потерпевшие переводили деньги на указанный номер телефона или банковскую карту. Таким образом, фигурант обманул пять жителей Новокузнецка, а также Ленинска-Кузнецкого, Топок и Междуреченска на общую сумму в 70 тысяч рублей.

Мошенника задержали, против него возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на рассмотрении в суде.

-Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU