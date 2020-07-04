2020-07-04T06:54:44+03:00
Общество

Телефонный мошенник выманил у кузбассовцев 70 тысяч рублей

Он представлялся родственником, попавшим в беду
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Телефонный мошенник выманил у кузбассовцев 70 тысяч рублейТелефонный мошенник выманил у кузбассовцев 70 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе телефонный мошенник выманил у жителей 70 тысяч рублей. Он представлялся родственником, который попал в беду и нуждается в помощи.

30-летний житель города Топки звонил жителям области и представлялся их родственником. Он сообщал, что у него неприятности и срочно требуются деньги. Поверив ему, потерпевшие переводили деньги на указанный номер телефона или банковскую карту. Таким образом, фигурант обманул пять жителей Новокузнецка, а также Ленинска-Кузнецкого, Топок и Междуреченска на общую сумму в 70 тысяч рублей.

Мошенника задержали, против него возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на рассмотрении в суде.

-Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В оперштабе Кузбасса рассказали, в каких городах выявлен 71 заболевший коронавирусом
У 71 человека в Кузбассе подтвердился коронавирус
Одиннадцатый пациент скончался в Кузбассе от коронавируса
Телефонный мошенник выманил у кузбассовцев 70 тысяч рублей
В Кузбассе открываются первые детские лагеря
Пострадавшим от гигантского града в Кузбассе выделят более 1 миллиона рублей
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Кемеровские хирурги провели экстренную операцию 15-летней девочке
14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили
В Кузбассе 700 студентов будут участвовать в масштабных областных стройках
Семья из трех человек утонула на озере Красном в Кемерове
За экстремизм новокузнечанина приговорили к обязательным работам
В Кузбассе водитель получил условный срок за смерть 10-летнего ребенка