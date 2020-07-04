4 Июль 2020 2020-07-04T08:57:19+03:00

На Притомском проспекте в Кемерове построят новую школу. Фото: Илья Середюк/ Instagram

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В Кемерове на проспекте Притомском появится новая школа. Проект уже получил положительное заключение экспертизы, сообщил мэр города Илья Середюк в своем Instagram.

Современная цифровая школа строится для жителей микрорайона 15А в Центральном районе города. Он расположен в границах проспекта Московского, улицы Волгоградской и проспекта Притомского.

-Этот район развивается, построено много жилья, возводим детский сад, теперь очередь за школой. В новом здании будут учиться 1050 ребятишек, предусмотрен свой стадион и открытые спортивные площадки, - сообщил Илья Середюк.

По словам мэра, недавно получено положительное заключение экспертизы, и теперь город приступил к оформлению заявки на получение финансирования из федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU