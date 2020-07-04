2020-07-04T12:59:02+03:00
Общество

Кузбасский поселок оставят без телевидения

Сообщается, что это временная мера
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасский поселок оставят без телевиденияКузбасский поселок оставят без телевиденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Один из кузбасских поселков останется без телевидения. Правда перерыв в трансляции телерадиосигнала будет временным.

В поселке городского типа Яшкино временно пропадет телерадиосигнал. С 23.00 7 июля до 04.00 8 июля из-за плановых работ в населенном пункте будет отключен пакет программ «РТРС-1». В это время на станциях будут проводиться работы, требующие отключения передающего оборудования.

-Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, - сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети. - Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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