Кузбасский поселок оставят без телевидения

4 Июль 2020 2020-07-04T12:59:02+03:00

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Один из кузбасских поселков останется без телевидения. Правда перерыв в трансляции телерадиосигнала будет временным.

В поселке городского типа Яшкино временно пропадет телерадиосигнал. С 23.00 7 июля до 04.00 8 июля из-за плановых работ в населенном пункте будет отключен пакет программ «РТРС-1». В это время на станциях будут проводиться работы, требующие отключения передающего оборудования.

-Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, - сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети. - Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU