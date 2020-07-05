5 Июль 2020 2020-07-05T06:23:35+03:00

В Кемерове спасают птицу, упавшую в бочку с машинным маслом. Фото: Центр помощи диким и экзотическим животным в Кемерове/ vk.com

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В Кемерове спасают пустельгу, которая упала в бочку с машинным маслом. Пернатое выхаживают волонтеры Центра помощи диким и экзотическим животным при Кемеровском госуниверситете.

По словам активистов, птицу очевидцы произошедшего оперативно извлекли из бочки, обтерли и доставили в центр.

-Моем, сушим, опять моем, машинное масло достаточно токсично при употреблении внутрь, дальнейшее зависит от того сколько она проглотила, - осторожно поделились прогнозом волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU