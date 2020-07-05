5 Июль 2020 2020-07-05T07:37:42+03:00

Двенадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Это женщина из Белова

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 5 июля, стало известно, что умер еще один пациент с коронавирусом в Кузбассе. Двенадцатой умершей на территории нашей области стала женщина из Белова.

- Один пациент с подтверждённым диагнозом скончался, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Медики предоставили заключение о причине смерти пациента. Дело в том, что на фоне коронавируса у него развилось другое заболевание. Речь идет о тяжелой форме пневмонии. Редакция «Комсомольской правды – Кемерово» приносит свои соболезнования родным и близким женщины.

Днем раннее, 4 июля, умерла пенсионерка из Новокузнецка, у которой также диагностировали коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 умерших от коронавируса в Кузбассе: что о них известно

С появления первых случаев заболевания в середине марта от коронавируса в Кузбассе скончалось уже 11 человек. Вспоминаем, где и как были обнаружены летальные случаи.(подробности)

14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили

В Кузбассе отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в местные аэропорты. Изменения вступают в силу с 5 июля.(подробности)

В Кузбассе жителей старше 65 лет рекомендовали перевести на удаленку или отправить в отпуск

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 июля подписал очередное распоряжение о продлении режима повышенной готовности и снятии некоторых ограничительных мер. (подробности)

Кузбассовцам разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды

В четверг, 2 июля, губернатор Сергей Цивилев снял еще ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, жителям региона разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды.(подробности)

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля

В четверг, 2 июня, губернатор Сергей Цивилев подписал очередное распоряжение о продлении в регионе ограничительных мер. В документе сообщается, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 июля.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU