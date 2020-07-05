В свой день рождения утонул 18-летний кузбассовец

5 Июль 2020 2020-07-05T13:55:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области случилась еще одна трагедия на берегу реки Томи. В ней утонул 18-летний парень, который праздновал свое совершеннолетие.

Инцидент случился 2 июля в Междуреченске. Тело молодого человека обнаружили в районе базы «Восход».

— Следственная группа установила, что молодой человек отмечал в компании знакомых своё совершеннолетие. Они находились на берегу реки Томь, распивали спиртные напитки, — рассказала старший следователь следственного отделения по Междуреченску Анна Алексеенко в интервью ТВ «Квант».

Во время вечеринки парень отправился купаться в реку, начал тонуть и не смог самостоятельно выбраться. Друзьям тоже не удалось вытащить именинника из воды. В итоге он утонул.

Еще один случай произошел недалеко от Междуреченска. Здесь в реке утонула 13-летняя школьница.

ИСТОЧНИК KP.RU