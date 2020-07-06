Замгубернатора Кузбасса проехал в кемеровской маршрутке
В кемеровской маршрутке проехал заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. Он проверял соблюдение масочного режима и остался недоволен.
«В СМИ тема пандемии постепенно уходит на второй план. Снимаются ограничения, но это не значит, что соvid-19 пропал и не несет опасность», — написал чиновник в своём Instagram.
Тем самым Панов, подчеркнул, что необходимо соблюдать масочный режим. Однако, по его словам, она оказался единственным, кто это делает в маршрутке, в которой н был.
«Сегодня в автобусе в Кемерове я был единственный, кто соблюдал это правило. Все остальные, включая водителя, были без масок. Надежда на «авось пройдет зараза стороной», думаю, здесь неуместна», - отметил Панов.
ИСТОЧНИК KP.RU