Замгубернатора Кузбасса проехал в кемеровской маршрутке

6 Июль 2020 2020-07-06T04:22:53+03:00

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В кемеровской маршрутке проехал заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. Он проверял соблюдение масочного режима и остался недоволен.

«В СМИ тема пандемии постепенно уходит на второй план. Снимаются ограничения, но это не значит, что соvid-19 пропал и не несет опасность», — написал чиновник в своём Instagram.

Тем самым Панов, подчеркнул, что необходимо соблюдать масочный режим. Однако, по его словам, она оказался единственным, кто это делает в маршрутке, в которой н был.

«Сегодня в автобусе в Кемерове я был единственный, кто соблюдал это правило. Все остальные, включая водителя, были без масок. Надежда на «авось пройдет зараза стороной», думаю, здесь неуместна», - отметил Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU