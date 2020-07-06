2020-07-06T04:22:53+03:00
Общество

Замгубернатора Кузбасса проехал в кемеровской маршрутке

Чиновник проверил соблюдение масочного режима
Лия Гараева
Поделиться:
Фото: panov_kuzbass/InstagramФото: panov_kuzbass/Instagram
Изменить размер текста:

В кемеровской маршрутке проехал заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. Он проверял соблюдение масочного режима и остался недоволен.

«В СМИ тема пандемии постепенно уходит на второй план. Снимаются ограничения, но это не значит, что соvid-19 пропал и не несет опасность», — написал чиновник в своём Instagram.

Тем самым Панов, подчеркнул, что необходимо соблюдать масочный режим. Однако, по его словам, она оказался единственным, кто это делает в маршрутке, в которой н был.

«Сегодня в автобусе в Кемерове я был единственный, кто соблюдал это правило. Все остальные, включая водителя, были без масок. Надежда на «авось пройдет зараза стороной», думаю, здесь неуместна», - отметил Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замгубернатора Кузбасса проехал в кемеровской маршрутке
Город в свете молний: кемеровчане делятся видео ночной грозы
В Кемерове погибли три человека в аварии, в том числе ребенок
Кемерово засыпало градом
В свой день рождения утонул 18-летний кузбассовец
В Кемерове в аварии погиб 17-летний подросток
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Кузбассе
В Кемерове машина насмерть сбила пешехода
Более 20 вертолетных площадок построят в Кузбассе
В Кузбассе утонула 13-летняя школьница
Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе
Где в Кузбассе выявлено 74 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе появилось 74 новых заболевших коронавирусом
Двенадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
В кузбасском городе случилась смертельная авария
В Кемерове спасают птицу, упавшую в бочку с машинным маслом