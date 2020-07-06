«Оттащили с края«: во время грозы кемеровчане ходили по краю крыши
Кемеровчане забрались на крышу 9-этажного дома, чтобы сделать эффектные снимки на фоне собирающейся грозы. Пока они фотографировались, очевидцы сняли парней на видео.
«Оттащили с края«: во время грозы кемеровчане ходили по краю крыши.ВИДЕО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"
«На Ленина, 136, подростки ходили по крыше. Один решил постоять на самом краю крыши 9-этажного дома. Парня оттащил его товарищ», - таким комментарием в соцсетях сопроводила снятое в воскресенье вечером видео жительница Кемерова.
Женщина увидела на самом краю крыши силуэты и тут же сняла на телефон происходящее. На кадрах, сделанных кемеровчанкой, видно, как по крыше ходят молодые люди. Один из них стоит на самом краю, а потом к нему подходит товарищ. Впрочем, судя по одному из комментариев, опасную прогулку совершили вовсе не подростки, а вполне взрослые люди.
«С друзьями вышли молодость вспомнить, просто посидеть - и уже в инциденте я в [шоке]», - пишет автор сообщения и даже прикладывает фотографии, сделанные в тот самый вечер на крыше.
Признание кемеровчанина. ФОТО: скриншот страницы vk.com, "Инцидент Кузбасс"
Насколько законной была эта прогулка по краю крыши, не беремся судить. Однако напомним, что подобные развлечения могут стоить жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU