2020-07-06T07:11:24+03:00
Общество

«Оттащили с края«: во время грозы кемеровчане ходили по краю крыши

Опасную прогулку очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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«Оттащили с края«: во время грозы кемеровчане ходили по краю крыши. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"«Оттащили с края«: во время грозы кемеровчане ходили по краю крыши. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"
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Кемеровчане забрались на крышу 9-этажного дома, чтобы сделать эффектные снимки на фоне собирающейся грозы. Пока они фотографировались, очевидцы сняли парней на видео.

«Оттащили с края«: во время грозы кемеровчане ходили по краю крыши.ВИДЕО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

«На Ленина, 136, подростки ходили по крыше. Один решил постоять на самом краю крыши 9-этажного дома. Парня оттащил его товарищ», - таким комментарием в соцсетях сопроводила снятое в воскресенье вечером видео жительница Кемерова.

Женщина увидела на самом краю крыши силуэты и тут же сняла на телефон происходящее. На кадрах, сделанных кемеровчанкой, видно, как по крыше ходят молодые люди. Один из них стоит на самом краю, а потом к нему подходит товарищ. Впрочем, судя по одному из комментариев, опасную прогулку совершили вовсе не подростки, а вполне взрослые люди.

«С друзьями вышли молодость вспомнить, просто посидеть - и уже в инциденте я в [шоке]», - пишет автор сообщения и даже прикладывает фотографии, сделанные в тот самый вечер на крыше.

Признание кемеровчанина. ФОТО: скриншот страницы vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Признание кемеровчанина. ФОТО: скриншот страницы vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Насколько законной была эта прогулка по краю крыши, не беремся судить. Однако напомним, что подобные развлечения могут стоить жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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