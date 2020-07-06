6 Июль 2020 2020-07-06T07:11:24+03:00

«Оттащили с края«: во время грозы кемеровчане ходили по краю крыши. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

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Кемеровчане забрались на крышу 9-этажного дома, чтобы сделать эффектные снимки на фоне собирающейся грозы. Пока они фотографировались, очевидцы сняли парней на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="132" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/788872" frameborder="0"></iframe> «Оттащили с края«: во время грозы кемеровчане ходили по краю крыши.ВИДЕО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

«На Ленина, 136, подростки ходили по крыше. Один решил постоять на самом краю крыши 9-этажного дома. Парня оттащил его товарищ», - таким комментарием в соцсетях сопроводила снятое в воскресенье вечером видео жительница Кемерова.

Женщина увидела на самом краю крыши силуэты и тут же сняла на телефон происходящее. На кадрах, сделанных кемеровчанкой, видно, как по крыше ходят молодые люди. Один из них стоит на самом краю, а потом к нему подходит товарищ. Впрочем, судя по одному из комментариев, опасную прогулку совершили вовсе не подростки, а вполне взрослые люди.

«С друзьями вышли молодость вспомнить, просто посидеть - и уже в инциденте я в [шоке]», - пишет автор сообщения и даже прикладывает фотографии, сделанные в тот самый вечер на крыше.

Признание кемеровчанина. ФОТО: скриншот страницы vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Насколько законной была эта прогулка по краю крыши, не беремся судить. Однако напомним, что подобные развлечения могут стоить жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU