2020-07-06T10:15:09+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Кузбассе

ДТП произошло в Новокузнецком районе [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка"Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка"
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, произошло вечером в воскресенье, 5 июля. На автодороге столкнулись сразу четыре человека.

Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Кузбассе.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

ДТП произошло на 237 километре автодороги «Бийск – Мартыново - Новокузнецк» в 17:45. По предварительным данным, столкновение спровоцировал один из водителей, который был невнимателен на дороге.

- Предварительно, водитель ВАЗ-2115 двигался в сторону Новокузнецка. Он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Renault Duster и столкнулся с ним, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. – После этого ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и там столкнулся с Toyota Probox. Toyota, в свою очередь, столкнулась со встречным Kia Rio.

В ДТП пострадали не только автомобили, но и люди. Так, травмы получили три человека: женщина-пассажир автомобиля Toyota 1948 года рождения, водитель ВАЗ-2115 1966 года рождения и пассажир 1977 года рождения из этого же автомобиля. Все они получили на месте необходимую медицинскую помощь, и сейчас находятся на лечении в стационаре.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о необходимости неукоснительно следовать правилам дорожного движения, ведь их нарушение может привести к печальным последствиям. Так, с начала 2020 года из-за неправильно выбранной дистанции в Кузбассе произошло 61 ДТП, в которых три человека погибли, а 90 получили травмы. Также во время движения следует учитывать погодные условия, время суток и состояние дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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