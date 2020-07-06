Табличек не было: в Следкоме прокомментировали гибель 13-летней девочки в Томи в Кузбассе
В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области прокомментировали гибель 13-летнего ребенка. Девочка утонула, пытаясь доплыть до опоры моста.
13-летняя девочка в минувшие выходные утонула, купаясь в Томи в Междуреченске. Предварительно следователи установили, что вместе с подругой школьница отправилась купаться на реку. Они решили доплыть до опоры моста, а потом вернуться к берегу. Когда девочки доплыли до намеченной точки, одна из них ушла под воду. Подруга не смогла ничем ей помочь. Обнаружить тело удалось примерно в 100 метрах ниже по течению от того места, где купались девочки.
- На месте произошедшего работала следственная группа территориального Следственного комитета. Установлено, что место, где купались девочки, специально для отдыха не оборудовано, однако запрещающих табличек в данном месте тоже нет, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
После судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти ребенка, а также причины и условия, которые способствовали смерти ребенка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU