2020-07-06T10:57:42+03:00
Происшествия

Табличек не было: в Следкоме прокомментировали гибель 13-летней девочки в Томи в Кузбассе

Трагедия произошла в выходные
Екатерина РОМАНОВА
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Табличек не было: в Следкоме прокомментировали гибель 13-летняя девочка в Томи в КузбассеТабличек не было: в Следкоме прокомментировали гибель 13-летняя девочка в Томи в КузбассеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области прокомментировали гибель 13-летнего ребенка. Девочка утонула, пытаясь доплыть до опоры моста.

13-летняя девочка в минувшие выходные утонула, купаясь в Томи в Междуреченске. Предварительно следователи установили, что вместе с подругой школьница отправилась купаться на реку. Они решили доплыть до опоры моста, а потом вернуться к берегу. Когда девочки доплыли до намеченной точки, одна из них ушла под воду. Подруга не смогла ничем ей помочь. Обнаружить тело удалось примерно в 100 метрах ниже по течению от того места, где купались девочки.

- На месте произошедшего работала следственная группа территориального Следственного комитета. Установлено, что место, где купались девочки, специально для отдыха не оборудовано, однако запрещающих табличек в данном месте тоже нет, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

После судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти ребенка, а также причины и условия, которые способствовали смерти ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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