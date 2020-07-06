Из-за удара молнии загорелся жилой дом в Кузбассе
Вечером 5 июля в Топкинском городском округе произошел пожар в частном жилом доме на улице Топкинская. Для его ликвидации потребовалась слаженная работа 10 человек.
Сигнал о том, что на улице Топкинской горит один из частных домов, поступил на пульт диспетчера в 21.35. На место ЧП тут же отправились специалисты МЧС. Справиться с огнем им удалось к 21.50.
- На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома открытым пламенем. В результате обгорела обрешетка крыши дома на площади 70 квадратных метров. Вследствие пожара никто не пострадал, - сообщили подробности пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.
По предварительным данным, причиной возгорания стали грозовые разряды.
Отметим, что всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 10 человек и три единицы техники.
Напомним, вечером 5 июля в Кузбассе разыгралась гроза. Кемерово засыпало градом, а в Ленинске-Кузнецком молния попала в пастуха и коня.
ИСТОЧНИК KP.RU