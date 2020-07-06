Убивший жену кузбассовец отделался штрафом в 1000 рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T14:06:57+03:00

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Кузбассовец, сообщивший об убийстве собственной жены, надеялся оказаться в местах лишения свободы. В тюрьму его не отправили, а вот штраф платить заставили.

- Я убил свою бывшую жену, - заявил 39-летний житель города Березовского сотрудникам полиции по телефону.

Мужчина рассказал, что убил возлюбленную, оставил ее тело в одной из комнат квартиры и теперь просит арестовать его. Стражи порядка тут же отправились на место преступления и застали звонившего у подъезда. Мужчина был пьян, но указать место, где совершил убийство, смог.

Каково же было удивление стражей порядка, когда дверь им открыла бывшая жена звонившего. Она была жива-здорова и даже не подозревала, что экс-супруг ее «убил». А позже выяснилось, что мужчина много раз пытался помириться с бывшей супругой, но все время получал отказ. В этот раз, не добившись желаемого, он заявил, что раз уж она не хочет мириться, ему придется сесть в тюрьму. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил о вымышленном преступлении.

Увы, его планам и тут было не суждено осуществиться. Сажать в тюрьму жителя Березовского не стали. За ложный вызов спецслужб мужчина должен будет заплатить штраф в размере 1000 рублей.

- За ложный вызов специализированных служб предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан в размере до 1500 рублей. Кроме того, к нарушителям предъявляются иски о возмещении материального ущерба, а именно затрат, понесенных на отработку подобных сообщений, - отметила начальник правового отдела ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Елена Чернова.

ИСТОЧНИК KP.RU