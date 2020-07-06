В Кузбассе окончено расследование дела о ДТП с тремя погибшими

6 Июль 2020 2020-07-06T14:09:23+03:00

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В Кузбассе завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибли три человека. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Около 18.40 15 декабря на автодороге Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол столкнулись Chevrolet Lacetti и грузовик Scania. В результате водитель легковушки был доставлен в больницу с травмами, а вот трое его пассажиров - две женщины и мужчина - скончались до прибытия медиков.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Как было установлено, 37-летний водитель Chevrolet не выбрал безопасную скоростью, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Он дал признательные показания и раскаялся в произошедшем.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания семь лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU