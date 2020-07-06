6 Июль 2020 2020-07-06T14:37:34+03:00

Напавшему на конвоира в зале суда кузбассовцу дали 17 лет. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

Кузбассовцу, который напал в здании суда на конвоира и избил его, дали 17 лет тюрьмы. Приговор вступил в законную силу

Напомним, что инцидент произошел в январе этого года в Новокузнецке. В Кузнецком районном суде мужчине был вынесен приговор и назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С приговором осужденный не согласился и задумал побег. Перед этим он нанес несколько ударов конвоиру, от которых тот потерял сознание.

Преступника задержали через несколько дней. Кузнецкий районный суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику власти и с учетом прежнего приговора назначил в общей сложности 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новокузнецке из здания суда сбежал осужденный

В Новокузнецке в среду, 29 января, произошло ЧП. Здесь из здания суда сразу после вынесения приговора сбежал заключенный. (подробности)

Прокуратура организовала проверку после побега заключенного из здания суда в Новокузнецке

- По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении, - сообщили в ведомстве. (подробности)

После побега заключенного из зала суда в Новокузнецке Следком возбудил уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту побега осужденного из зала суда в Новокузнецке.(подробности)

Побег осужденного из здания новокузнецкого суда попал на видео

Установленные над входом камеры видеонаблюдения зафиксировали тот момент, когда осужденный на 15 лет лишения свободы за грабеж мужчина сбежал из здания суда. (подробности)

Уголовное дело в отношенииии сбежавшего из-под конвоя кузбассовца передано в суд

Перед судом предстанет житель Междуреченска, который сбежал из здания суда и нанес травму конвоиру. Резонансный случай произошел в январе этого года в Новокузнецке.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU