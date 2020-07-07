Автопарк Кузбасса пополнился на восемь автобусов

7 Июль 2020 2020-07-07T04:28:49+03:00

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Сразу восемь новеньких автобусов, которые будут работать на междугородних маршрутах, поступили в Кузбасс по областной государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи».

Каждый из автобусов стоит по 8,8 миллиона рублей. Три из них пополнят автопарк города Белово, по одному отправится в автотранспортные предприятия Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Мариинска и Прокопьевска. Эти автобусы работают на экологичном топливе класса «Евро-5», каждый оснащен цифровым тахографом, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС и устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Но самое главное – автобусы адаптированы к погодным условиям Сибири, и даже в самые лютые морозы пассажирам в них будет тепло.

- До 2018 года пассажирский транспорт в Кузбассе практически не обновлялся, износ составлял более 70 процентов. Необходимы были кардинальные меры. Поэтому мы увеличили финансирование госпрограммы, рассчитанной на 2014-2024 годы, с одного до семи миллиардов рублей, - отметил Сергей Цивилев. - За 2019–2021 годы Кузбасс получит более 700 новых автобусов, парк автохозяйств региона обновится на 60 процентов.

Отметим также, что в 2019 году в Кузбасс по госпрограмме поступил 101 автобус, с начала 2020 года – 111 новых автобусов. До конца года поступит еще 270 единиц транспорта. А в первом квартале 2021 года на улицы городов Кузбасса выйдут 237 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU