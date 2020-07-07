2020-07-07T05:01:58+03:00
Общество

Браконьер из Норильска беспредельничал в Кузбассе

Он может лишиться свободы на два года из-за лося
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Браконьер из Норильска беспредельничал в КузбассеБраконьер из Норильска беспредельничал в КузбассеФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Житель города Норильск приехал в Кузбасс, чтобы погостить у родственников. Отдых в Кузбассе завершился для мужчины уголовным делом.

38-летний житель Норильска приехал в гости к родственникам в Тисульский район. Те оказали гостю теплый прием, а вскоре оказалось, что мужчина причастен к совершению преступления. Его задержали во время рейда сотрудники департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области. Мужчина ехал на мотоцикле и вез с собой мешок. А в мешке оказались мясо и ружье.

Гость из Норильска рассказал сотрудникам полиции, которые прибыли на место, будто двустволку нашел в лесу и решил поохотиться. Убил 3-летнего лося, тушу разделал и повез мясо родственника. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

- Дознавателем ОМВД России по Тисульскому району возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

Ружье же стражи порядка изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 июля: 49 человек
Новокузнечанин спровоцировал смертельное ДТП в центре города
Рецидивист ограбил 90-летнего кузбассовца и напал на врачей
Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове
Браконьер из Норильска беспредельничал в Кузбассе
Автопарк Кузбасса пополнился на восемь автобусов
В Новокузнецке на два дня отключат холодную воду
Разрез «Инской» задолжал шахтерам Кузбасса более 75 миллионов рублей
Напавшему на конвоира в зале суда кузбассовцу дали 17 лет
В Кузбассе окончено расследование дела о ДТП с тремя погибшими
Кузбассовец по ошибке поджег чужой внедорожник
Убивший жену кузбассовец отделался штрафом в 1000 рублей
Из-за удара молнии загорелся жилой дом в Кузбассе
Табличек не было: в Следкоме прокомментировали гибель 13-летней девочки в Томи в Кузбассе
Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Кузбассе
Пастух с конем погибли от удара молнии в Кузбассе
Кемеровчане остались без горячей воды на две недели
Кемеровчанка отдала долг в 174 тысячи рублей вместо своего мужа
Где больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июля
67 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки