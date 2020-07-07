Браконьер из Норильска беспредельничал в Кузбассе

7 Июль 2020 2020-07-07T05:01:58+03:00

Он может лишиться свободы на два года из-за лося

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Житель города Норильск приехал в Кузбасс, чтобы погостить у родственников. Отдых в Кузбассе завершился для мужчины уголовным делом.

38-летний житель Норильска приехал в гости к родственникам в Тисульский район. Те оказали гостю теплый прием, а вскоре оказалось, что мужчина причастен к совершению преступления. Его задержали во время рейда сотрудники департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области. Мужчина ехал на мотоцикле и вез с собой мешок. А в мешке оказались мясо и ружье.

Гость из Норильска рассказал сотрудникам полиции, которые прибыли на место, будто двустволку нашел в лесу и решил поохотиться. Убил 3-летнего лося, тушу разделал и повез мясо родственника. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей.

- Дознавателем ОМВД России по Тисульскому району возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

Ружье же стражи порядка изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU