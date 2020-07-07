7 Июль 2020 2020-07-07T07:03:42+03:00

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Вечером в понедельник, 6 июля, в Новокузнецке произошло ДТП, в котором погибла девушка. Автомобиль, в котором она находилась в качестве пассажира, врезался в опору освещения и три автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/789078" frameborder="0"></iframe> Новокузнечанин спровоцировал смертельное ДТП в центре города.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19.30 на проспекте Ермакова в Новокузнецке. Уже известно, что 20-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» двигался по проспекту на большой скорости. В какой-то момент он не справился с управлением, и машина сначала наехала на бордюр, потом – на опору освещения и, в конце концов, врезалась сразу в три припаркованных автомобиля.

- В результате ДТП 22-летняя пассажирка «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Позже выяснилось, что водитель «Тойоты» с начала 2020 года девять раз привлекался к ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения, в том числе – четыре раза за превышение скорости. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Молодой человек может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU