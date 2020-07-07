7 Июль 2020 2020-07-07T07:20:29+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 июля: 49 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 49 человек

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За прошедшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Диагноз подтвердился у 49 жителей региона.

Еще у 49 жителей Кузбасса медики диагностировали коронавирус за минувшие сутки. На утро 7 июля с начала пандемии коронавируса в регионе зарегистрировано 2134 случая заболевания COVID-19.

Вместе с этим отмечены и новые случаи выздоровления. Так, 55 пациентов после курса лечения выздоровели и выписаны из инфекционных больниц региона. Таким образом, от коронавируса уже вылечились 953 человека. Еще 1169 больных коронавирусом продолжают оставаться в больницах региона.

Число летальных исходов у больных коронавирусом остается прежним – 12 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8119 человек, - отметили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU