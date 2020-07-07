Оскорбивший врача новокузнечанин заплатит штраф

7 Июль 2020 2020-07-07T10:12:16+03:00

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За оскорбление работников скорой помощи жителю Новокузнецка придется заплатить немалый штраф. В такой форме приносить извинения мужчина будет после вмешательства прокуратуры.

В мае 2020 года житель одного из домов по улице Петракова в Новокузнецке вызвал для своей матери скорую помощь. Когда врачи приехали, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он стал предъявлять врачам претензии и, не в силах сдержать эмоции, принялся оскорблять фельдшера нецензурной бранью.

Материалы об оскорблении были переданы в прокуратуру Кузнецкого района города Новокузнецка. После этого прокурор района возбудил в отношении 33-летнего мужчины административное дело.

- В июле мировой судья Кузнецкого района Новокузнецка признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU