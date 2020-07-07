В Кузбассе женщину незаконно уволили после больничного

7 Июль 2020 2020-07-07T10:18:34+03:00

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В Кузбассе женщина была уволена работодателем сразу после возвращения с больничного. Ее обвинили в прогулах.

В Березовском судебные приставы восстановили трудовые права бывшей сотрудницы строительной фирмы. Она работала в компании в должности бухгалтера. Уйдя на больничный, она своевременно предупредила об этом руководство, однако когда закрыла больничный лист и вновь вышла на работу, то узнала, что уволена за прогулы.

В связи с эти приставы через суд обязали работодателя изменить формулировку увольнения бывшей сотрудницы с увольнения за прогул на увольнение по инициативе работника по собственному желанию, а также выплатить в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU