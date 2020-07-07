Водителя-наркомана будут судить за смертельное ДТП в Кемерове
В Кемерове будут судить водителя, который в наркотическом опьянении совершил смертельное ДТП. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Авария произошла в областном центре 16 марта около 8.30 на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков. 23-летний житель Полысаева, который находился за рулем Audi А4, наехал иномарку на Ford Mondeo, остановившуюся на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате 31-летний водитель пострадавшего автомобиля от полученных травм скончался на месте. Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако позже сам вернулся.
Медицинское освидетельствование показало, что на момент ДТП он находился под действием наркотиков – в его крови был обнаружен амфетамин. На задержанного было составлено пять административных протоколов, возбуждено уголовное дело.
-В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 12 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU