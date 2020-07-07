2020-07-07T10:52:11+03:00
Происшествия

Водителя-наркомана будут судить за смертельное ДТП в Кемерове

Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Водителя-наркомана будут судить за смертельное ДТП в Кемерове. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВодителя-наркомана будут судить за смертельное ДТП в Кемерове. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кемерове будут судить водителя, который в наркотическом опьянении совершил смертельное ДТП. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Авария произошла в областном центре 16 марта около 8.30 на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков. 23-летний житель Полысаева, который находился за рулем Audi А4, наехал иномарку на Ford Mondeo, остановившуюся на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате 31-летний водитель пострадавшего автомобиля от полученных травм скончался на месте. Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако позже сам вернулся.

Медицинское освидетельствование показало, что на момент ДТП он находился под действием наркотиков – в его крови был обнаружен амфетамин. На задержанного было составлено пять административных протоколов, возбуждено уголовное дело.

-В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 12 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя-наркомана будут судить за смертельное ДТП в Кемерове
В Кузбассе женщину незаконно уволили после больничного
29 из 49 новых заболевших коронавирусом живут в одном кузбасском городе
В Кузбассе грузовой поезд сбил мужчину
Оскорбивший врача новокузнечанин заплатит штраф
Вылечившихся от коронавируса в Кузбассе оказалось больше заболевших на 7 июля
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 июля: 49 человек
Новокузнечанин спровоцировал смертельное ДТП в центре города
Рецидивист ограбил 90-летнего кузбассовца и напал на врачей
Крытая парковка загорелась ночью в Кемерове
Браконьер из Норильска беспредельничал в Кузбассе
Автопарк Кузбасса пополнился на восемь автобусов
В Новокузнецке на два дня отключат холодную воду
Разрез «Инской» задолжал шахтерам Кузбасса более 75 миллионов рублей
Напавшему на конвоира в зале суда кузбассовцу дали 17 лет
В Кузбассе окончено расследование дела о ДТП с тремя погибшими
Кузбассовец по ошибке поджег чужой внедорожник
Убивший жену кузбассовец отделался штрафом в 1000 рублей
Из-за удара молнии загорелся жилой дом в Кузбассе
Табличек не было: в Следкоме прокомментировали гибель 13-летней девочки в Томи в Кузбассе
Три человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Кузбассе
Пастух с конем погибли от удара молнии в Кузбассе
Кемеровчане остались без горячей воды на две недели
Кемеровчанка отдала долг в 174 тысячи рублей вместо своего мужа
Где больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июля
67 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки