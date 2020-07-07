7 Июль 2020 2020-07-07T10:52:11+03:00

Водителя-наркомана будут судить за смертельное ДТП в Кемерове. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В Кемерове будут судить водителя, который в наркотическом опьянении совершил смертельное ДТП. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Авария произошла в областном центре 16 марта около 8.30 на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков. 23-летний житель Полысаева, который находился за рулем Audi А4, наехал иномарку на Ford Mondeo, остановившуюся на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате 31-летний водитель пострадавшего автомобиля от полученных травм скончался на месте. Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако позже сам вернулся.

Медицинское освидетельствование показало, что на момент ДТП он находился под действием наркотиков – в его крови был обнаружен амфетамин. На задержанного было составлено пять административных протоколов, возбуждено уголовное дело.

-В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 12 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU