За 17 дней лечения новокузнечанка отдала мошенницам 115 тысяч рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T11:59:00+03:00

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84-летняя новокузнечанка своими руками отдала деньги двум незнакомкам. А все потому, что те умело заморочили голову пожилой пенсионерке.

Пожилая новокузнечанка в один из дней прогуливалась по улице в Централном районе. Она утомилась и остановилась немного отдохнуть. Тут к ней подошли две незнакомые женщины и предложили помощь. Они разговорились, и неожиданно незнакомки заявили, что причина недомогания - болезнь ног, от которой можно быстро избавиться. Женщины проводили пенсионерку домой, а потом заявили, что для того, чтобы хворь отступила навсегда, нужен заговор на деньгах. 84-летняя новокузнечанка оставила незнакомок у себя в квартире, а сама сходила в отделение банка, сняла сбережения и вручила их аферисткам.

Первый этап лечения, по словам аферисток, длится 40 дней, и спустя это время они вернутся и приступят ко второму этапу. Пенсионерка выдержала лишь 17 дней ожидания целительниц, а потом рассказала знакомым о них. Те убедили пожилую женщину обратиться в полицию. Новокузнечанка лишилась 115 тысяч рублей.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание мошенниц. По описанию, которое дала потерпевшая, полицейские составили ориентировку на одну из злоумышленниц, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фото робот одной из мошенниц. Предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приметы разыскиваемых:

1-я женщина на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волос черный, лицо восточного типа, была одета в платье коричневого цвета с узорами;

2-я женщина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волос черный, лицо восточного типа, была одета в платье коричневого цвета с узорами.

Граждан, обладающих информацией о личности и местонахождении подозреваемых, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (384-3) 34-13-96, 8-909-509-43-40. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU