2020-07-07T12:03:09+03:00
Общество

В Междуреченске на пляже задержали троих подростков

Они купались без сопровождения взрослых
Мария КОЛОСОВА
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В Междуреченске на пляже задержали троих подростковВ Междуреченске на пляже задержали троих подростков
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В Междуреченске полицейские провели рейд по выявлению подростков, которые купаются без сопровождения взрослых. В результате были задержаны трое юных горожан.

Во время проверки стражи порядка обнаружили троих 12-летних подростков, которые купались одни в районе моста в поселке Чебал-Су. Стражи порядка провели с ними профилактическую беседу о недопущении нахождения у водоемов без взрослых и передали законным представителям.

- Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Всем отдыхающим на берегах реки стражи порядка разъяснили правила поведения у воды и вручили памятки.

Напомним, что на прошлой неделе в Кемерове утонула семья из трех человек, а в Междуреченске утонули 13-летняя девочка и 18-летний подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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