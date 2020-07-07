Новая экосистема РСХБ позволит решать любые вопросы о приобретении и владении жилой недвижимостью
Россельхозбанк до 1 сентября 2020 г. запустит экосистему «Свое жилье». В ней будет размещен ряд сервисов для решения вопросов по приобретению и владению жилой недвижимостью, в том числе расположенной в сельской местности. В разработке используются технологичные решения и инструменты, которые станут доступны жителям каждого российского города и села.
Эксперты рынка недвижимости выделяют у клиентов 4 основных потребности: поиск нового жилья, финансирование его покупки, оформление сделки и обслуживание купленной недвижимости. На каждую из потребностей посетитель экосистемы «Свое жилье» сможет подобрать услугу и оформить ее онлайн. Сервис полностью распространяется на программу льготной сельской ипотеки, где действует ставка до 2,7 процента годовых. В настоящее время РСХБ лидирует в этом ипотечном сегменте, выдав по программе более 18,2 миллиарда рублей и принимая новые заявки от клиентов.
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