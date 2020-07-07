В Кузбассе планируют поднять штрафы за купание

7 Июль 2020 2020-07-07T13:07:58+03:00

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Депутаты могут повысить штрафы за купание в неположенных местах. Предполагается, что это заставит жителей региона быть более осторожными при выборе места отдыха у воды.

С наступлением лета, хорошей погоды и солнечных жарких дней практически ежедневно появляется печальная сводка. Свидетельствующая о том, что люди безрассудно относятся к собственной безопасности. Для купания они выбирают не предназначенные для этого места, и как следствие - случаются трагедии.

- Это недопустимо! Будем совместными усилиями пресекать! Посмотрим правовую базу. И если нужно будет увеличивать штрафы, то парламент Кузбасса примет соответствующее решение! - заявил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU