7 Июль 2020 2020-07-07T13:12:08+03:00

За плохую дезинфекцию кузбасские УК оштрафованы на 430 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе продолжается контроль дезинфекции в многоквартирных домах управляющими компаниями. За ненадлежащую обработку им уже назначено 430 тысяч рублей штрафов.

Итоги проводимой работы были подведены депутатами Заксобрания области на аппаратном совещании с губернатором.

Всего с 12 апреля во всех городах и районах были проверены 17 474 многоквартирных дома, выявлено 3264 нарушения. Должностным лицам компаний-нарушителей было выдано 597 повесток на составление административных протоколов, из них в отношении 456 протоколы уже составлены и направлены на рассмотрение в суды.

- Судами рассмотрено 69 дел. При этом в 43 случаях вынесены штрафы по 10 тысяч рублей каждому, а в 26 случаях судьи ограничились административным наказанием в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе Заксобрания Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU