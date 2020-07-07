2020-07-07T14:47:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе начали брать плазму крови у переболевших COVID-19

Уже разработана методика ее дальнейшего применения
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе начали брать плазму крови у переболевших COVID-19В Кузбассе начали брать плазму крови у переболевших COVID-19Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Кузбассе начали брать плазму у пациентов, переболевших коронавирусом. Уже разработана методика ее дальнейшего применения.

Процедуру проводит Кемеровский областной центр крови. Специалисты отмечают, что плазма крови выздоровевших людей содержит антитела к COVID-19, которые невозможно получить искусственным путем.

В процедуре уже приняли участие двое человек. Стать донором плазмы могут люди от 18 до 55 лет с официально подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» средней или легкой степени тяжести.

Процедуру можно проходить не раньше, чем через 14 дней после выздоровления, не иметь противопоказаний и хорошо себя чувствовать. Однако окончательное решение о сдаче плазмы принимает врач-трансфузиолог. Процедура донации занимает не более часа.

Чтобы стать донором плазмы крови, необходимо обратиться в Кемеровский областной центр крови: 8 (384-2) 52-22-74 (Кемерово), 8 (384-3) 79-68-48 (Новокузнецк).

ИСТОЧНИК KP.RU

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