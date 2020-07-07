2020-07-07T21:34:32+03:00
Общество

Черного риэлтора задержали в Кузбассе при получении 2,7 миллиона рублей

По подложным документам женщина продавала квартиры с хозяевами
Мария КОЛОСОВА
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Черного риэлтора задержали в Кузбассе при получении 2,7 миллиона рублей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиЧерного риэлтора задержали в Кузбассе при получении 2,7 миллиона рублей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кузбассе задержали черного риэлтора. По подложным документам женщина продавала квартиры, у которых уже были хозяева.

К полицейским обратилось две жителей Новокузнецка и сообщили, что едва не лишились своих квадратных метров. Как выяснилось, заявителям позвонили из Россеестра, куда поступили документы на регистрацию сделок купли-продажи квартир, собственниками которых и являлись новокузнечане.

Как оказалось, у работников вызвала сомнения подлинность подписи нотариуса, заверившего ряд документов. Они и связали с владельцами квартир, которые уверили, что жилье не продают. Полицейские установили, что документы являются поддельными, а обе сделки сопровождала одна риелтор.

В результате спецоперации женщина была задержана после очередной сделки купли-продажи. У нее было изъято 2,7 миллиона рублей, которые она получила за проданную по подложной доверенности квартиру в Центральном районе Новокузнецка.

По версии следствия, риэлтор использовала поддельные документы для заключения трех сделок, в результате чего собственникам квартир мог быть причинен ущерб на сумму 5,3 миллиона рублей, но это пресекли сотрудники Росреестра.

На время следствия новокузнечанка заключена под стражу, за мошенничество ей грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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