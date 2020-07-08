Невысокого мужчину с тростью разыскивают в Кузбассе

8 Июль 2020 2020-07-08T06:39:52+03:00

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В Кузбассе разыскивают 62-летнего Винира Усманова. Среди особых примет пропавшего - хромота.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции разыскивают Винира Усманова. 62-летний житель город Прокопьевска ушел из дома 2 июля 2020 года в неизвестном направлении, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные с залысинами, глаза карие.

Был одет: серая футболка, черные трико, черные кроссовки, черная кепка.

Особые приметы: хромает.

С собой: трость.

Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда, родным и близким или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU