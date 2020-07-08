8 Июль 2020 2020-07-08T06:42:21+03:00

Трое подростков угнали автомобиль и сбросили его в карьер в Кузбассе Фото: Кирилл ЧАЩИН

За это они могут лишиться свободы

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Трое юных прокопчан решили подзаработать на авторазборе. Для этого они угнали со двора многоэтажного дома автомобиль.

Машину марки ВАЗ-21013 трое друзей в возрасте 15, 16 и 19 лет присмотрели во дворе одного из многоэтажных домов. Подростки похитили ее и спрятали в гараже родственника одного из ребят. Юные прокопчане рассчитывали, что разберут машину, а потом станут по частям продавать ее. Но вскоре они узнали, что хозяйка легковушки обратилась в полицию и стражи порядка разыскивают ее. Тогда приятели сбросили ВАЗ в заброшенный карьер.

И все же сотрудникам полиции удалось выйти на след горе-воришек и задержать их.

- Следователем отдела полиции «Рудничный» ОМВД России по городу Прокопьевску возбуждено уголовное дело о краже. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU