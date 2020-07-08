Представительство НОЦ «Кузбасс» заработало в Монголии

8 Июль 2020 2020-07-08T05:13:41+03:00

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Между Кузбассом и Монголией будет развиваться сотрудничество в разных областях производства и экологии. Для этого в зарубежной стране открылось представительство НОЦ «Кузбасс».

Представительство Научно-образовательного центра «Кузбасс» начало работу в городе Эрдэнэт на базе общества «Знание» в конце июня. Уже в первые дни прошло стратегическое установочное совещание с зарубежными коллегами и потенциальными партнерами. Обсуждались разработки совместных научных программ, участие в грантах и конкурсах, развитие научного сотрудничества между Кузбассом и Монголией в области энергетики и теплогенерации, углехимии, переработки зольно-шлаковых отходов, металлургии, экологии.

- В 2019 году, когда мы создавали один из пяти российских научно-образовательных центров, сразу заявили, что НОЦ «Кузбасс» станет мостом для международного научного, промышленного, инновационного сотрудничества. И сейчас успешно движемся к этой цели. В октябре прошлого года открыли представительство НОЦ в Китае, теперь работу начало представительство в Монголии, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Также губернатор отметил, что это сотрудничество предполагает не только обмен научными идеями, но и практическое применение разработок и инноваций. В сентябре и октябре планируется проведение двух международных конференций на базе НОЦ «Кузбасс», в которых примут участие и коллеги из Монголии. Кроме того, эксперты научно-образовательного центра «Кузбасс» продолжают переговоры с рядом стран по открытию новых представительств.

ИСТОЧНИК KP.RU