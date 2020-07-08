Кузбасс подключился к системе мониторинга аварий на объектах ЖКХ

8 Июль 2020 2020-07-08T07:17:59+03:00

Он стал один из восьми пилотных регионов

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С июля Кузбасс подключился к системе мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ. В тестовом режиме она работает в восьми регионах, сообщает Минстрой России.

В ведомстве сообщили, что опытная эксплуатация системы была признана успешной. К ней подключились восемь регионов: Калининградская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области, республики Саха (Якутия) и Коми. После 1 сентября в системе мониторинга должны фиксироваться инциденты и аварии на объектах ЖКХ по всей стране.

- Несмотря на сжатые сроки по подготовке и запуску системы, старт прошел достаточно хорошо: пилотные регионы успешно прошли все начальные фазы запуска, приступили к реализации необходимых мероприятий. Большинство субъектов уже утвердили планы подключения и готовы включиться в работу. Тем не менее до 1 сентября, когда система должна полностью запуститься, предстоит еще немалый объем задач - в частности, необходимо наладить оперативный информационный обмен по авариям и инцидентам с МЧС и Минэнерго, создав единую информационную среду, - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

В ведомстве отметили, что внедрение системы позволит обеспечить единый подход к классификации происшествий и получать корректные данные по аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU