8 Июль 2020 2020-07-08T08:04:45+03:00

Два человека пострадали от взрыва газа в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Кузбассе два человека пострадали в результате взрыва газа. Сейчас они находятся в больнице.

Инцидент произошел в деревне Денисово в Кемеровском районе. Здесь на одной из дач взорвался бытовой баллон с пропаном.

Как рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф, пострадавшие - 32-летний мужчина и 20-летняя девушка. После инцидента мужчина был доставлен в ожоговое отделение областной больницы скорой медицинской помощи. Его состояние оценивается как тяжелое. Девушку в состоянии средней степени тяжести также госпитализировали в ожоговое отделение.

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ИСТОЧНИК KP.RU