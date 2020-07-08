Два человека пострадали от взрыва газа в Кузбассе
В Кузбассе два человека пострадали в результате взрыва газа. Сейчас они находятся в больнице.
Инцидент произошел в деревне Денисово в Кемеровском районе. Здесь на одной из дач взорвался бытовой баллон с пропаном.
Как рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф, пострадавшие - 32-летний мужчина и 20-летняя девушка. После инцидента мужчина был доставлен в ожоговое отделение областной больницы скорой медицинской помощи. Его состояние оценивается как тяжелое. Девушку в состоянии средней степени тяжести также госпитализировали в ожоговое отделение.
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ИСТОЧНИК KP.RU