Двухлетний ребенок выпал из окна в Новокузнецке

8 Июль 2020 2020-07-08T09:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке из окна квартиры выпал двухлетний мальчик. Он был экстренно доставлен в больницу.

Полицейские, которым сообщили об инциденте медики, выяснили, что мальчик проживал в квартире с родителями и младшей сестрой. Семья характеризуется как положительная и на профилактическом учете не состоит.

Трагедия произошла в тот момент, когда мать находилась в одной комнате с детьми, но отвлеклась на домашние дела. В результате мальчик выпал из окна и попал в больницу с травмами различной степени тяжести.

- В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU