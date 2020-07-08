8 Июль 2020 2020-07-08T10:15:05+03:00

В Междуреченске в электричках начнут штрафовать пассажиров. Фото: Пресс-центр администрации Междуреченска/ vk.com

Это связано с резким ростом числа заболевших коронавирусом

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В Междуреченске планируют штрафовать пассажиров электричек, которые едут без масок. Это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом в городе и отказом людей от госпитализации.

Глава города Владимир Чернов провел совещание с руководителями Красноярской и Западно-Сибирской железных дорог, которые стыкуются на территории Междуреченска. В частности, речь идет об электричках Междуреченск - Новокузнецк и Междуреченск - Бискамжа.

Специалисты отметили, что даже в условиях пандемии пассажиропоток не снижается. Для безопасности вагоны электричек ежедневно дезинфицируются и проветриваются, в кассах можно приобрести маски. Однако масочный режим соблюдают не все.

Участники совещания согласились, что изменить ситуацию смогут штрафные санкции. Пресекать нарушения будет линейная полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU