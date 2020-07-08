В Кемерове выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя автомобилями

8 Июль 2020 2020-07-08T10:52:59+03:00

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В Кемерове во вторник, 7 июля, произошла авария с участием четырех автомобилей. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, около 10.40 водитель автомобиля Honda CR-V двигался по улице Тухачевского со стороны 62-го проезда в направлении проспекта Химиков и при возникновении опасности на дороге не снизил скорость. В результате он наехал на остановившийся в потоке автомобиль Skoda Octavia. В результате Skoda Octavia отбросило на автомобиль Kia Rio, который от удара столкнулся с Kia Spectra.

- В результате ДТП 36-летняя женщина-пассажир получила травмы, по характеру которых было назначено амбулаторное лечение, - сообщили в областной ГИБДД. - В настоящее время по факту автоаварии проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU