2020-07-08T10:56:15+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Льготная ставка действует в рамках нескольких программ
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта.

Льготная ставка действуют в рамках различных программ: господдержка для семей с детьми; «Господдержка 2020», а также в рамках специальной программы с застройщиками.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3 процента годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.

-Мы видим, что рынок недвижимости ожил, спрос на покупку жилья растет — так, в июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв, - Нам важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ Сбербанка.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ливни и грозы обрушатся на Кузбасс
Житель Новокузнецка заплатит 12 тысяч рублей за оскорбление чужой религии
В Лесной Поляне проложат дорогу к ботаническому саду
Кемерово возьмет кредит в 2 миллиарда рублей для погашения долгов
Россельхозбанк поддержал законопроект о дистанционной работе
Кемеровчане потратили детские выплаты на смартфоны
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Кемерове выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя автомобилями
Кузбассовцы выступят на чемпионате России по компьютерному многоборью среди пенсионеров
В Междуреченске в электричках начнут штрафовать пассажиров
Двухлетний ребенок выпал из окна в Новокузнецке
Четыре косули и шесть лосей погибли на дорогах Кузбасса
В Кузбассе женщина пыталась зарезать своего мужа
Два человека пострадали от взрыва газа в Кузбассе
В каких территориях выявлено 69 новых случаев коронавируса
В Кузбассе выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом
Кузбассовец оставил магазин без кондиционера в жару
Кузбасс подключился к системе мониторинга аварий на объектах ЖКХ
Двое кузбассовцев ограбили движущийся поезд