Сбербанк снижает ставки по ипотеке

8 Июль 2020 2020-07-08T10:56:15+03:00

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Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта.

Льготная ставка действуют в рамках различных программ: господдержка для семей с детьми; «Господдержка 2020», а также в рамках специальной программы с застройщиками.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3 процента годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.

-Мы видим, что рынок недвижимости ожил, спрос на покупку жилья растет — так, в июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв, - Нам важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ Сбербанка.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

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