Кемеровчане потратили детские выплаты на смартфоны

8 Июль 2020 2020-07-08T11:51:20+03:00

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Жители Кемерова потратили часть «детских» выплат, введенных президентом Владимиром Путиным, на покупку смартфонов. Статистику приводят ритейлеры.

Региональные розничные сети электроники зафиксировали рост продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей в первые дни июня и июля, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в компаниях.

Продажи, которые по уровню сопоставимы с предновогодними, ритейлеры связывают с поступившими выплатами на детей до 16 лет. Напомним, их размер составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Всего на эти цели было выделено 548 миллиардов рублей.

В целом по России за первую неделю июня продажи выросли на 31 процент в натуральном и на 33 процента в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший прирост показали смартфоны с ценой ниже 10 тысяч рублей.

По данным ритейлера, чаще всего устройства покупали жители Кемерова, Омска и Оренбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU