Кемеровчане потратили детские выплаты на смартфоны
Жители Кемерова потратили часть «детских» выплат, введенных президентом Владимиром Путиным, на покупку смартфонов. Статистику приводят ритейлеры.
Региональные розничные сети электроники зафиксировали рост продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей в первые дни июня и июля, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в компаниях.
Продажи, которые по уровню сопоставимы с предновогодними, ритейлеры связывают с поступившими выплатами на детей до 16 лет. Напомним, их размер составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Всего на эти цели было выделено 548 миллиардов рублей.
В целом по России за первую неделю июня продажи выросли на 31 процент в натуральном и на 33 процента в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший прирост показали смартфоны с ценой ниже 10 тысяч рублей.
По данным ритейлера, чаще всего устройства покупали жители Кемерова, Омска и Оренбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU