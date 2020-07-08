2020-07-08T11:59:03+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк поддержал законопроект о дистанционной работе

По данным Правительства РФ на конец июня, в дистанционном режиме работало более 2 миллионов россиян
Яков КРЫМСКИЙ
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Новые законодательные нормы по регулированию дистанционной и временной удаленной работы помогут улучшить взаимоотношения работодателей и работников, актуализируют их права и обязанности и в целом отвечают современным реалиям рынка труда и возможностям информтехнологий, считает директор Правового департамента АО «Россельхозбанк» Константин Ухов.

«Эпидемия COVID-19 вынудила перевести десятки тысяч сотрудников на дистанционный режим работы. Стало очевидно, что в России уже сейчас существуют технические возможности для массовой занятости во «внеофисном» формате. Однако эти трудовые реалии должны найти свое отражение в законодательстве. Новые права и обязанности должны быть четко прописаны, чтобы исключить двойные трактовки и возможное недопонимание между работниками и работодателями. Поэтому Россельхозбанк поддерживает законопроект, внесенный в Госдуму. Мы уверены, что он будет способствовать развитию трудовых взаимоотношений в условиях меняющегося мира, сделает трудовое право более гибким и соответствующим современному уровню развития технологий», – отмечает Константин Ухов.

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