Кемерово возьмет кредит в 2 миллиарда рублей для погашения долгов

8 Июль 2020 2020-07-08T12:17:36+03:00

Также средств будут направлены на покрытие дефицита бюджета в 2020 году

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Кемеровские власти планируют привлечь кредитные средства для покрытия дефицита бюджета и выплаты долгов в 2010 году. На эти цели запланировано направить почти 2 миллиарда рублей.

Постановление о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на предоставление кредитными организациями денежных средств было опубликовано на сайте мэрии 8 июля.

Согласно документу, власти планируют взять в кредит 1 896 597 868 рублей. При этом процентная ставка по кредиту должна составлять не более 5,5 процента годовых. Таким образом, плата по процентам составит почти 313 миллионов рублей.

«Предельный срок предоставления кредитных ресурсов - до 31 декабря 2020 года, период пользования услугой - три года (с правом свободного графика погашения основного долга по кредиту», - говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU