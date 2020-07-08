В Лесной Поляне проложат дорогу к ботаническому саду

8 Июль 2020 2020-07-08T13:28:24+03:00

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С 7 июля в жилом районе Лесная Поляна начали строить тротуар, который будет проложен от проспекта Михайлова до Кемеровского ботанического сада.

Как стало известно, до оранжерей проложат пешеходную дорожку, тем самым облегчая людям путь к ним. Шестисотметровая дорога шириной 2,5 метра будет идти прямо до сада. Об этом в своем Instagram сообщил глава Кемерова:

- Тротуар от проспекта Михайлова до Леснополянского шоссе завершится как раз у сада. Это обеспечит пешую доступность уникального объекта, - отметил Илья Середюк.

Также входную группу ботанического сада ландшафтные дизайнеры украсили большой клумбой.

Всего в Кемерове планируется отремонтировать 35 участков тротуаров, 26 из которых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU