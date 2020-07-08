2020-07-08T14:15:40+03:00
Общество

Жители Белова получат новый водовод

Качественной питьевой водой будут обеспечены 12 тысяч горожан
Мария КОЛОСОВА
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Жители Белова получат новый водовод. Фото: Пресс-служба АПКЖители Белова получат новый водовод. Фото: Пресс-служба АПК
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В Белове строится новый водовод, который обеспечит качественной питьевой водой 12 тысяч горожан. Первая очередь будет завершена к 1 октября.

В Белове продолжают решать вопрос с обеспечением жителей качественной водой. Для этого строится водовод протяженностью 8,6 километра и диаметров 400 миллиметров, который соединит гидроузел № 7 с третьим микрорайоном города и позволит обеспечить качественной водой жилые кварталы, где живут около 12 тысяч человек.

Объект будет готов на 65 процентов к 1 октября, а полностью строительство завершится в 2021 году. Строительство объекта ведется по региональному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». В него будет вложено 238 миллионов рублей.

- Помимо строительства водовода, мы также разработали областные и муниципальные меры по улучшению водоснабжения в Белове. Уже начался капитальный ремонт на магистральном водоводе диаметром 700 миллиметров, который питает не только город, но и пригород. В рамках подготовки к зиме работники ЖКХ реконструируют и внутриквартальные водоводы, заменяют проблемные участки, прокладывают новые трубы. Всего в Кузбассе в этом году заменят 105 километров водоводов, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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