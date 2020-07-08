8 Июль 2020 2020-07-08T14:45:47+03:00

Кузбасский храм оштрафовали за массовые службы во время коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Один из кузбасских храмов заплатит штраф за то, что организовал службу с массовым скоплением людей во время пандемии коронавируса. Религиозная организация должна заплатить 100 тысяч рублей.

Как сообщили в Кемеровском районном суде, наказанию подвергся православный приход храма Архангела Михаила Кемеровской епархии Русской Православной Церкви, который находится в деревне Береговая Кемеровского района.

Установлено, что с 23.00 18 апреля до 2.00 19 апреля здесь проходила служба с массовым скоплением людей.

Суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вынесения предупреждения, а назначил штраф. Теперь организации придется заплатить 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU