В Кемерове проверили более 750 пассажиров–нарушителей масочного режима
В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима.
За прошедшие сутки специалисты управления потребительского рынка проверили 627 магазинов и точек общепита на соблюдение превентивных мер, среди которых было выявлено 38 предпринимателей-нарушителей.
Кроме того, группа контроля УЕЗТУ проверила 105 автобусов, маршрутных такси, трамваев и троллейбусов. Специалисты выявили более 750 пассажиров, которые не соблюдают масочный режим. Люди были проинформированы о необходимости соблюдения карантинных мер, а на нарушителей среди транспортных предприятий составлено пять актов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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