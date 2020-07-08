2020-07-08T15:11:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кемерове проверили более 750 пассажиров–нарушителей масочного режима

В областной столице продолжаются рейды
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове проверили более 750 пассажиров–нарушителей масочного режимаВ Кемерове проверили более 750 пассажиров–нарушителей масочного режимаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима.

За прошедшие сутки специалисты управления потребительского рынка проверили 627 магазинов и точек общепита на соблюдение превентивных мер, среди которых было выявлено 38 предпринимателей-нарушителей.

Кроме того, группа контроля УЕЗТУ проверила 105 автобусов, маршрутных такси, трамваев и троллейбусов. Специалисты выявили более 750 пассажиров, которые не соблюдают масочный режим. Люди были проинформированы о необходимости соблюдения карантинных мер, а на нарушителей среди транспортных предприятий составлено пять актов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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