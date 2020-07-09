2020-07-09T03:15:41+03:00
Общество

В Кузбассе избитого пенсионера оставили умирать в подъезде

Его отвезли в больницу, но спасти не успели
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе избитого пенсионера оставили умирать в подъездеВ Кузбассе избитого пенсионера оставили умирать в подъездеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе избитого пенсионера бросили умирать на лестничной площадке в подъезде. Его обнаружили соседи и вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось.

Инцидент произошел в январе прошлого года в Топках. В одной из квартир распивали спиртное хозяин и его 71-летний гость. После окончания застолья пенсионер никак не хотел уходить и поэтому его собутыльник позвал своего 45-летнего друга, чтобы он выставил пожилого мужчину за дверь.

Далее бытовая ситуация обернулась трагедией. На очередной отказ пенсионера уйти из квартиры гость стал его избивать. От ударов пенсионер несколько раз упал и ударился головой о металлический предмет. После чего злоумышленник вытащил его из жилища и оставил на лестничной площадке.

-Избитого мужчину обнаружили жильцы подъезда, они вызвали скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако спасти его врачи не смогли. От полученных повреждений пенсионер скончался в медицинском учреждении, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Подозреваемого быстро задержали, свою вину он полностью признал. Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил ему девять лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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