Нетрезвая жительница Кузбасса попала под грузовой состав
Смертельные травмы получила жительница Кузбасса, решившая пройти по железнодорожным путям. Ни реакция машиниста, ни его попытка остановить состав не спасли женщину.
Чрезвычайное происшествие случилось на перегоне станций Красный Камень - Черкасов. Машинист грузового состава увидел, что около путей идет человек. Он тут же стал подавать звуковые сигналы и предпринял экстренное торможение. Человеком, идущим по путям, оказалась пожилая женщина. По каким-то причинам она не отреагировала на сигналы. Избежать наезда поезда не удалось.
- Погибшей оказалась 61-летняя жительница Киселевского района Кемеровской области. Сильный запах алкоголя позволил сделать предположение, что местная жительница находилась в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства, при которых женщина получила смертельные травмы. Кроме того, транспортные полицейские напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU