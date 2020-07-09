2020-07-09T08:35:47+03:00
Происшествия

Нетрезвая жительница Кузбасса попала под грузовой состав

Женщина получила смертельные травмы
Екатерина РОМАНОВА
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Нетрезвая жительница Кузбасса попала под грузовой состав. ФОТО: пресс-служба УТ МВД России по СФОНетрезвая жительница Кузбасса попала под грузовой состав. ФОТО: пресс-служба УТ МВД России по СФО
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Смертельные травмы получила жительница Кузбасса, решившая пройти по железнодорожным путям. Ни реакция машиниста, ни его попытка остановить состав не спасли женщину.

Чрезвычайное происшествие случилось на перегоне станций Красный Камень - Черкасов. Машинист грузового состава увидел, что около путей идет человек. Он тут же стал подавать звуковые сигналы и предпринял экстренное торможение. Человеком, идущим по путям, оказалась пожилая женщина. По каким-то причинам она не отреагировала на сигналы. Избежать наезда поезда не удалось.

- Погибшей оказалась 61-летняя жительница Киселевского района Кемеровской области. Сильный запах алкоголя позволил сделать предположение, что местная жительница находилась в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства, при которых женщина получила смертельные травмы. Кроме того, транспортные полицейские напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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