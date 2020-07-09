Кемеровчанка попросила главу российского Следкома разобраться в смерти сына

9 Июль 2020 2020-07-09T08:37:49+03:00

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел прием в режиме видеоконференц-связи. Среди обратившихся оказалась жительница Кузбасса. Женщина попросила разобраться в обстоятельствах смерти ее сына.

Жительница Кузбасса рассказала, что тело ее сына с колото-резаными ранами обнаружили в квартире его знакомого в марте 2019 года. Велось следствие, был установлен и человек, который совершил убийство. Однако уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.

Однако мать убитого считает, что к смерти ее сына может быть причастен еще один мужчина. Тот, в свою очередь, угрожает женщине, если та в открытую будет говорить об этом.

- Заслушав доклад руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области, Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СК России, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. - В отношении сотрудников назначена служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU