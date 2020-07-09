2020-07-09T08:40:16+03:00
Происшествия

Пьяная женщина с электропилой разгуливала по улицам кузбасского города

Бензопилу она украла в магазине
Екатерина РОМАНОВА
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Пьяная женщина с электропилой разгуливала по улицам кузбасского города. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.Пьяная женщина с электропилой разгуливала по улицам кузбасского города. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.
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Одна из жительниц города Топки ходила по улице с электропилой. Сама по себе прогулка была ничем не примечательна, если бы не тот факт, что она была пьяна, а электропилу украла в магазине.

Среди бела дня в торговом центре, что на улице Горная в Топках, случился переполох: одна из посетительниц похитила с витрины торговой точки электрическую пилу стоимостью 3,6 тысячи рублей. Продавец сообщила об этом стражам порядка, и, благодаря камерам наблюдения, бойцы Росгвардии установили приметы нечистой на руку женщины.

Во время патрулировании гвардейцы заметили на улице подходящую под описание женщину и задержали ее. 41-летняя дама была в нетрезвом виде, а похищенный инструмент к тому времени она успела сдать в ломбард.

- Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемую правоохранителям. Имущество возвращено законному владельцу, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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